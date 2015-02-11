Україна посіла друге місце в Європі після Росії за кількістю ув'язнених

Про це йдеться в доповіді проекту Space 1 за 2013 рік, присвяченій чисельності ув'язнених, передає «Європейська правда».

Проект фінансується Радою Європи, яка використовує його дані як офіційні.

Зокрема, як повідомляється, перше місце серед країн Ради Європи посідає Росія, показник якої становить 475 ув'язнених на 100 тис. жителів.

На другому місці - Україна, де кількість ув'язнених сягає 324 на 100 тис. жителів. Як повідомляється у доповіді, такий показник більш ніж удвічі перевищує середній по Європі (133,5 ув'язнених).

Варто зауважити, що друге місце Україна поділяє з Литвою.

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Далі йдуть Латвія (257), Естонія (247), Азербайджан (217) та Польща (205).

Найнижчі показники - у Хорватії (102), Австрії (104), Італії (108), Бельгії (113) та Франції (119).

Водночас, як повідомляється у доповіді, Україна не надала відповіді на дані опитування, оскільки "у зв'язку з політичною ситуацією в країні протягом 2014 року міжнародний офіс тюремної адміністрації припинив свою діяльність".

Таким чином, доповідь містить лише інформацію про загальну чисельність ув'язнених в Україні станом на 1 січня 2013 року.