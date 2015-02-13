Внаслідок обстрілу бойовиками Луганська загинули 3 мирних жителів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської міської ради. У повідомленні наголошується, що під артилерійський обстріл потрапили квартали Гагаріна, Волкова, Східний, Дзержинського. Пошкоджені дитячий садок, котельня школи, пожежна частина та гаражний кооператив.

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"Мали місце аварії і пошкодження на окремих ділянках системи життєзабезпечення міста, пов'язані з веденням бойових дій", - додали в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 лютого східна частина Луганська, окупованого бойовиками "ЛНР", потрапила під потужний обстріл.