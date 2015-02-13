У Слов'янську 13-16 лютого буде припинено подачу питної води

У зв'язку із поривом на водогоні компанії «Вода Донбасу» буде припинено подачу води у всі мікрорайони Слов'янська від сьогодні, 13 лютого, до понеділка, 16 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт міської ради Слов'янська. Читайте також«Казаки» залишили без води всю окуповану територію Луганщини Жителів міста влада просить зробити запас води. Причому зазначається, що ремонтні роботи вже розпочались. Раніше УНІАН повідомляв, що голова Донецької ОДА через обстріл Дебальцевого планує відключити Донецьку електрику.

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