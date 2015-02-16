Кабмін звільнив Півнюка з посади директора КРРТ

Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець на своїй сторінці у Facebook.

"В.о. керівника підприємством призначено першого заступника генерального директора Володимира Іщука", - сказано також в повідомленні.

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Нагадаємо 5 лютого Держспецзв'язку спростовувало інформацію про відсторонення від посади гендиректора КРРТ Півнюка.

«Досі немає рішення уряду про відсторонення А. Півнюка від виконання обов'язків гендиректора КРРТ... Поки А. Півнюк юридично залишається керівником КРРТ», - повідомлялося на сторінці Держспецзв'язку у мережі Facebook.

Згідно з повідомленням КРРТ, звинувачення міністра інформполітики Стеця у «зраді та саботажі» є необгрунтованим: «Відновлення трансляції українських телеканалів на чотирьох (на даний момент) не контрольованих Україною РТПС і припинення трансляції ними російських каналів можливе лише шляхом відновлення контролю над територією, на якій вони розташовані».