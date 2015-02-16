Німеччина передасть Україні 50 міношукачів

Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні, передає "ЄвроПравда".

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Як зазначається, прилади вартістю понад 100 тис. євро були придбані за кошти федерального уряду на прохання уряду України.

Глибина пошуку міношукачів становить метр.

Вони призначені для проведення розмінування на сході України, повідомляє прес-служба посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Великобританія передасть збройним силам України 75 тис. тонн дизельного палива.