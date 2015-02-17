Сенцов може оголосити голодування на підтримку Савченко

Український режисер Олег Сенцов, який перебуває в московському СІЗО за звинуваченням у тероризмі, може оголосити голодування на підтримку української льотчиці Надії Савченко.

Про це з посиланням на слова Сенцова написала його сестра Наталія Каплан у Facebook, повідомляє Крим.Реалії.

«Олег Сенцов сказав, що якщо з Надією Савченко що-небудь трапиться, він теж оголосить голодування», – написала Каплан.

Сестра українського режисера сподівається, що до голодування не дійде, бо це може позначитися на його стані здоров’я.

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Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському режисерові до 11 квітня 2015 року. Олег Сенцов був затриманий у Криму співробітниками ФСБ Росії 11 травня минулого року. Відтоді він перебуває під вартою. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті й Севастополі з метою дестабілізації політичної ситуації на півострові. Адвокат Сенцова заявляв, що в кримському СІЗО його катували. Режисер провину не визнає. Крім нього у цій справі арештовані ще три людини.

Нещодавно Сенцову висунули нове обвинувачення про зберігання і збут зброї. Звільнити Сенцова закликають багато його колег і правозахисники, які вважають його політичним в’язнем. На їхню думку, звинувачення проти нього сфабриковані, а режисер був затриманий за свою громадянську позицію. Сенцов – активний учасник Майдану.