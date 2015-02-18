На Рівненщині заблокували трасу «Київ-Чоп», вимагаючи підтримки військових під Дебальцевим

Як прокоментував кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Рівненської ОДА Сергій Мінич, вчора ввечері протестувальники мали зустріч із головою ОДА Віталієм Чугунниковим у його кабінеті. Вони попросили довести їхні вимоги до президента України Петра Порошенка. Після цього перекрили трасу.

Чугунников, за словами Мінича, виїхав на місце події, зібрав підписи протестувальників під документом та о 23-тій годині кур’єрською поштою відправив листа до Києва.

Читайте такожПрес-центр АТО: ситуація в Дебальцевому змінюється майже щогодини. Зараз йдуть запеклі бої

Сьогодні акція продовжується. Легковий транспорт об’їздить місце перекриття траси через смт Тучин. Водіям доводиться таким чином долати додаткових 50 кілометрів.

Наразі протестувальники встановили буржуйки і кажуть, що не припинять акцію доти, доки їхні вимоги не будуть виконані.

Як повідомляв УНІАН, за даними офіційного українського командування та неофіційних джерел, ситуація в районі Дебальцевого складна, бойовики продовжують обстріли і захопили частину міста, проте повного оточення українських Збройних сил бойовиками немає.

18 лютого народний депутат, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Сили АТО почали виведення військ з Дебальцевого. «Відведення військ здійснюється планово й організовано», - заявив він.