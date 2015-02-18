У Криму закривають єдиний центр національних громад

Як з'ясувалося, подібних об'єднань у Російській Федерації немає, тому «Таврика» не може перереєструватися і легально займати приміщення, в якому центр працював багато років, повідомляє Радіо Свобода.

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Як повідомив керченський сайт kerch.com інформація про закриття центру припала на святкування п'ятнадцятиріччя «Таврики». Центр займає будівлю колишнього дитячого садка, тут працюють грецька, польська, італійська і німецька громади, болгарська громада «Хоро», єврейсько-караїмське товариство «Гешер», Керченський союз козаків, Жіночий клуб, об'єднання поетів Керчі «Ліра Боспору», білоруська, грузинська та вірменська громади, кримськотатарський фонд «Илдиз» та культурно-просвітницьке товариство Олени Реріх.

Всі ці організації вели активну роботу в Керчі, організовували свята, виставки, мовні курси, дитячі гуртки. У будівлі «Будинку дружби «Таврика» працював музей, присвячений кречанам, які воювали в Афганістані, організований силами ентузіастів.

«Будинок дружби має велике духовне і суспільно-політичне значення, «Таврика» виховує в дусі толерантності і дружби багатонаціональне населення Керчі», - повідомляє видання.

Громадські діячі звернулися до влади Керчі з проханням допомогти зберегти будівлю, проте чиновники запропонували національним громадам переміститися в одне з крил будівлі, оскільки інші приміщення вони мають намір віддати під дитячий садок.