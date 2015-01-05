У Керчі зник будмайданчик, на якому Аксьонов заклав капсулу з "листом нащадкам"
В анексованому Криму, у Керчі, зник будівельний майданчик, на якому так звана кримська влада обіцяла побудувати будинок для працівників суднобудівного заводу «Залив».
Варто зазначити, що 26 грудня у церемонії "закладення капсули із посланням нащадкам" на будівельному майданчику брав участь самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов, повідомляє «Керч ФМ».
Закінчити будівництво двопід'їздного п'ятиповерхового будинку обіцяли до 2016 року.
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Однак тепер майданчик, обгороджений парканом, де повинні були побудувати будинок для працівників заводу зник. Немає не лише огорожі, але і сторожки, яка була встановлена перед приїздом Аксьонова, майданчик тепер просто засипаний піском.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Севастополі триває боротьба між окупантами та багатоповерхівкою: дім витримав вже два вибухи.