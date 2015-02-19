Навесні Рада подумає над введенням 12-річного навчання у школах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Комітету ВР з питань науки і освіти Лілія Гриневич.

За її словами, «на сьогодні до сфери освіти фактично залучено майже 10 мільйонів осіб - ті, хто навчається або працює в сфері освіти на різних її щаблях». «Якщо всі ці люди не будуть переконані в необхідності цих реформ, то зрозуміло, що така реформа потім буде саботуватися або не підтримуватися її виконавцями, тому ми зараз ведемо широкий діалог з громадськістю і з освітянською спільнотою з приводу основних кардинальних напрямків реформ», - додала вона.

Гриневич зазначила, що нові вимоги часу щодо освіти «не можуть всунутися в традиційну рамку української 11–річної школи». «Тривалість навчання, а також структура школи буде змінена. Наприклад, в цих 12 років ми пропонуємо працювати за структурою - 5-річна початкова школа, а сьогодні вона є 4-річна, при чому в більшості випадків відділена 5-річна школа як окреме навчальне середовище, тому що ті умови, які потрібні для дітей цього віку дуже відрізняються від умов для дітей підліткового віку», - сказала Гриневич. Вона наголосила, що «також має бути трирічна старша школа, яка буде академічного спрямування, тобто вона буде за певними профілями готувати випускників до вступу до вищих навчальних закладів». За її словами, також має бути «старша школа професійної спрямованості - це можуть бути професійні ліцеї, де випускник зможе отримати, окрім загальної середньої освіти також кваліфікацію робітника, а може бути професійний коледж, де поряд із загальною середньою освітою можна отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста».

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Гриневич наголосила, що передбачається зміна підходу щодо видачі атестату про загальну середню освіту. За її словами, сьогодні його «може отримати будь-хто, навіть якщо він був тільки приписаний до певної школи і має одиниці з деяких предметів». «Тому для того, щоб отримати атестат про загальну середню освіту випускникам треба буде скласти зовнішнє незалежне оцінювання і тоді, коли вони перейшли оцей поріг, то вони можуть отримати атестат, а якщо не склали ці іспити, то вони отримають лише довідку про те, що вони навчалися в школі і зможуть приступити до цих іспитів в будь-який зручний для них час впродовж їхнього життя», - додала голова Комітету ВР з питань науки і освіти.