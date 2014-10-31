Міносвіти може повернути 12-річне навчання в школах
12:44, 31 жовтня 2014Суспільство
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Міністерство освіти і науки запропонувало повернути школи до 12-річного навчання.
Міносвіти може повернути 12-річне навчання в школах / фото УНІАН
Така ініціатива міститься в проекті концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років, опублікованому на сайті Міносвіти, передає "Сьогодні". Однак у документі не вказуеться коли саме може бути впроваджена 12-річна освіта в школах.
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Нагадаємо, 12-річна освіта в школах вводилася 2002 році за міністра освіти Василя Кременя. У липні 2010 року, коли міністром став Дмитро Табачник, парламент повернув 11-річну середню освіту.
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