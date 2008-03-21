Кримчанам роздадуть 100 тисяч кишенькових ікон

100 тисяч кишенькових ікон Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці з 90-м псалмом на зворотному боці роздадуть кримчанам в ході духовно-просвітницької добродійної акції «Православна ікона в кожен дім».

Всекримськая акція, організатором якої виступив Всеукраїнський союз громадських організацій «Об`єднання організацій співвітчизників «Російська співдружність», стартує в Сімферополі 22 березня.

Як повідомили УНІАН організатори, акція проводиться «в ознаменування спільного святкування Росією, Україною і Білоруссю 1020-річчя хрещення Русі».

Ікони передав в дар кримчанам один з найдавніших російських монастирів - жіночий Боголюбський монастир міста Владіміра, заснований святим благовірним князем Андрієм Боголюбським.

Також передано 250 ікон більшого розміру Божої Матері «Песчанської» для передачі їх на кораблі Чорноморського Флоту Росії і на кораблі ВМС України, козакам, громадсько-патріотичним організаціям Криму.

Крім того, 2 квітня з Севастополя до Москви стартує Хресний хід. Він проводиться в ході реалізації Міжнародної духовно-просвітницької програми "Під Зіркою Богородиці", яку благословив Святійший патріарх Московський і всієї Русі Алексій II, що присвячена "історичному возз`єднанню Російської православної церкви". «Всі 10 днів, протягом яких учасники хресного ходу йтимуть по кримській землі, вони роздаватимуть ікони Боголюбського монастиря жителям міст і сіл Криму», - відзначають організатори акції.