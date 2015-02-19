У Миколаївській області розпочалися військові навчання

Як повідомили у Миколаївській обласній держадміністрації з посиланням на командування Миколаївського гарнізону, навчання почалися сьогодні, 19 лютого, і триватимуть до 28 лютого.

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При цьому в Миколаївському міському управлінні міліції повідомили, що сьогодні на телефонну спецлінію «102» почали надходити повідомлення від стурбованих громадян про те, що недалеко від міста лунають вибухи.

"З метою недопущення поширення неправдивої та необ'єктивної інформації, а також збільшення зайвої паніки і напруги в суспільстві, Миколаївське міське управління міліції повідомляє, що сьогодні, 19 лютого, на Києво-Олександрівському (Широколанівському) полігоні проходять військові навчання в/ч 4465 з бомбометання, які триватимуть до 17.00", - повідомили у відомстві.

Правоохоронці звернулися до миколаївців з проханням зберігати спокій і з розумінням ставитися до проведення таких заходів.