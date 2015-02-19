На Донеччині спечуть карту України з 6 тисяч млинців

Про це 0629 повідомили в прес-службі Донецької ОДА.

Карту зроблять з 6 тисяч млинців, частина з яких потім у знак єднання передадуть на окуповані території Донеччини, зокрема в Донецьк.

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Млинці заздалегідь приготували мешканці Першотравневого району.

Крім того, працюватимуть тематичні намети, в одній з яких будуть збирати гроші для переселенців. Гостей також чекає концерт та благодійна виставка-ярмарок. Всіх бажаючих пригощатимуть млинцями.