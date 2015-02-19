На Донеччині спечуть карту України з 6 тисяч млинців
19:16, 19 лютого 2015Суспільство
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Завтра в смт. Мангуш в рамках масляного тижня і акції пам'яті Героїв Небесної Сотні буде поставлений національний рекорд у номінації «Найбільша карта України».
Завтра в смт. Мангуш будуть ставити "млинцевий" рекорд / tarelkina.com
Про це 0629 повідомили в прес-службі Донецької ОДА.
Карту зроблять з 6 тисяч млинців, частина з яких потім у знак єднання передадуть на окуповані території Донеччини, зокрема в Донецьк.
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Млинці заздалегідь приготували мешканці Першотравневого району.
Крім того, працюватимуть тематичні намети, в одній з яких будуть збирати гроші для переселенців. Гостей також чекає концерт та благодійна виставка-ярмарок. Всіх бажаючих пригощатимуть млинцями.
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