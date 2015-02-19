Усі Збройні Сили України єдині у захисті Батьківщини – Міноборони



Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, інформація, оприлюднена в ЗМІ, щодо підписання «Меморандуму про створення координаційного штабу добровольчого руху» окремими підрозділами, що входять до Збройних Сил України, не відповідає дійсності. Командири низки батальйонів, а саме «Айдар», 20-го, 37-го та 40-го батальйонів, що нібито увійшли до цього штабу, уже спростували дану інформацію.

У повідомленні зазначається, що сьогодні на деяких Інтернет-ресурсах з`явилася інформація про те, що певні батальйони, які виконують бойові завдання на сході нашої держави, створюють альтернативний «генеральний штаб» та уже підписали відповідний Меморандум. Командирів цих підрозділів обурила така явна брехня та вони невдовзі після цього за допомогою соціальних мереж почали спростовувати оприлюднену інформацію.

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«Це не перший фейк, який створено тими, хто воює по ту сторону інформаційної війни з Україною і направлений на деморалізацію особового складу та створення панічних настроїв у суспільстві.

Наголошуємо, що усі військові частини Збройних сил України, які наразі знаходяться у зоні проведення Антитерористичної операції, підпорядковуються виключно Генеральному штабові Збройних Сил України», - підкреслюється в повідомленні.