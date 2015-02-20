РФ вишле з країни голодного бойовика з Донбасу, який попався на крадіжці ковбаси

Громадянин України, 34-річний Роман Кошеля втік з місця бойових дій до Росії, повідомляє Дождь.

За його словами, документи в Москві він не зміг відновити і після цього поїхав до Тамбова, де чиновники також йому відповіли відмовою.

Через брак грошей колишній бойовик почав голодувати. Так він пояснив своє рішення скоїти крадіжку: 13 січня він викрав в одному з супермаркетів ковбасу вартістю 310 рублів (близько 136 гривень).

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Районний суд визнав його винним у порушенні міграційних правил і засудив до штрафу в дві тисячі рублів і примусового видворення з Росії.