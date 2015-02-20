РФ вишле з країни голодного бойовика з Донбасу, який попався на крадіжці ковбаси
14:22, 20 лютого 2015Суспільство
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Бойовика, який воював на Донбасі, видворять з Росії за крадіжку ковбаси в одному з супермаркетів.
REUTERS
Громадянин України, 34-річний Роман Кошеля втік з місця бойових дій до Росії, повідомляє Дождь.
За його словами, документи в Москві він не зміг відновити і після цього поїхав до Тамбова, де чиновники також йому відповіли відмовою.
Через брак грошей колишній бойовик почав голодувати. Так він пояснив своє рішення скоїти крадіжку: 13 січня він викрав в одному з супермаркетів ковбасу вартістю 310 рублів (близько 136 гривень).
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Районний суд визнав його винним у порушенні міграційних правил і засудив до штрафу в дві тисячі рублів і примусового видворення з Росії.
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