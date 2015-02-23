В окупованому Криму скасовують пільги на проїзд для студентів
13:37, 23 лютого 2015Суспільство
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У Криму з 1 березня в тролейбусах скасовується використання студентських проїзних документів.
У Криму скасують пільги на проїзд для студентів / transit.parovoz.com
Офіційної інформації з цього приводу немає, але на сайті «Міський електротранспорт» в переліку проїзних документів представлені тільки 3 категорії: загальногромадянський, шкільний і одноденний. У квиткових касах студентські проїзні на березень також не продаються, передає QHA.
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Студенти обговорюють проблему в соціальних мережах і підписують петицію за повернення пільг.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, кримська залізниця також планує з березня скасувати пільги для студентів на проїзд у приміських потягах.
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