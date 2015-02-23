В окупованому Криму скасовують пільги на проїзд для студентів

Офіційної інформації з цього приводу немає, але на сайті «Міський електротранспорт» в переліку проїзних документів представлені тільки 3 категорії: загальногромадянський, шкільний і одноденний. У квиткових касах студентські проїзні на березень також не продаються, передає QHA.

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Студенти обговорюють проблему в соціальних мережах і підписують петицію за повернення пільг.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, кримська залізниця також планує з березня скасувати пільги для студентів на проїзд у приміських потягах.