СБУ: Марш у Харкові не повинен був відбутися. Не встигли зачистити територію за маршрутом маршу

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

«Склалося кілька факторів, які можуть свідчити про випадковості. Цей марш не мав відбутися... Тільки в останній момент було прийнято рішення проводити марш, а значить, не були вчасно проведені профілактичні заходи, в тому числі, щодо зачистки територій за маршрутом маршу... Тільки випадковість врятувала життя десятків людей. 80% вражаючих елементів (міни) прийняв на себе автомобіль «Газель». Якщо б його не було, були б ще десятки і десятки загиблих», - розповів він.

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Вовк повідомив, що в Харкові вибухнула міна МОН 100 направленої дії, яка складається з 400 роликів діаметром 10 мм.

«Зона її ураження - 5 і більше метрів в ширину і 115 метрів в довжину. Ці міни були на озброєнні Радянської армії ще в 60-х роках», - сказав чиновник.

Вовк зазначив, що СБУ рекомендувала не проводити цю акцію. "У нас була інформація, що можливі замахи, протидія. Але не знали про цю міну, на жаль... Але люди мають право висловлювати свою позицію шляхом демонстрацій і мітингів», - сказав Вовк.

Він підкреслив, що СБУ врахує у своїй роботі помилки, частково через які теракт був здійснений, а не йому запобігли.