У Харкові проведуть панахиду за жертвами теракту

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на сторінці «Громадської варти Харкова» в соціальній мережі.

За повідомленням організаторів, акція розпочнеться сьогодні о 18.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській.

Читайте такожЧисло жертв теракту в Харкові зросло до чотирьох осіб - у лікарні помер 18-річний студент«Теракт забрав життя чотирьох синів України. 22 лютого – Рибальченко Вадим і Толмачов Ігор. Вчора пішов із життя Даниїл, сьогодні Микола. Вони пішли в «Небесну сотню». О 18.00 біля пам’ятника Шевченку буде панахида й віче в пам'ять про хлопців», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули 2 людини – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 та 24 лютого від отриманих поранень померли 15-річний та 18-річний хлопці. На цей час у лікарнях перебувають ще 9 постраждалих.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

24 лютого президент України Петро Порошенко нагородив Толмачова орденом «За мужність» ІІ ступеня посмертно.