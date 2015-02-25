На Харківщині у затриманого за хабар митника виявили арсенал зброї - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

“У державного інспектора Харківської митниці, затриманого СБУ за хабар, також було виявлено та вилучено 1 гранатомет “Муха”, 7 гранат РГД-5, одну Ф-1, та 8 запалів”, - сказала Гітлянська.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого працівники прокуратури та СБУ затримали на Харківщині головного державного інспектора митниці.

За даними прокуратури Харківської області, посадовець митниці отримав від громадянина 37 тис. грн за безперешкодне переміщення паливно-мастильних матеріалів через українсько-російський кордон.

За даними слідства, митник взяв гроші та пообіцяв, що близько 20 легкових автомобілів протягом місяця без перешкод зможуть провозити паливо через кордон.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Україна закрила більше 20 пунктів пропуску на кордоні з Росією.