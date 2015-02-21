Україна закрила більше 20 пунктів пропуску на кордоні з Росією

Згідно з повідомленням, на підставі розпорядження Кабінету міністрів від 18 лютого № 106-р закрито ряд пунктів пропуску через державний кордон в межах Луганської, Донецької, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Рішення прийнято з метою оптимізації мережі пунктів пропуску та необхідності зосередження сил і засобів на більш важливих ділянках кордону з РФ.

Також повідомляється, що зважаючи на існуючу пряму загрозу життю та здоров’ю учасників міжнародного руху, раніше Кабінетом міністрів протокольними рішеннями тимчасово припинено рух в 14 пунктах пропуску, в тому числі 6 в Донецькій області та 8 в Луганській області. Зокрема, дані рішення стосуються пунктів пропуску та контролю «Маринівка», «Новоазовськ», «Успенка», «Іловайськ», «Квашине», «Донецьк», «Должанський», «Червона Могила», «Ізварине», «Красна Талівка», «Юганівка», «Герасимівка», «Петрівка», «Луганськ».

Читайте такожТурчинов: Росія блокує рішення про перекриття українсько-російського кордону За даними Держприкордонслужби, сьогодні на кордоні з Росією функціонує 39 пунктів пропуску або контролю.