У Маріуполі чути потужні вибухи: на околиці міста відбувається утилізація снарядів

13:07, 26 лютого 2015
Суспільство
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Роботи з утилізації триватимуть протягом двох годин.

REUTERS

Зараз на східній околиці Маріуполя відбувається утилізація снарядів, шляхом підриву їх на місцевості.

Про це повідомляє "Оборона Маріуполя" на своїй сторінці у Facebook.

Потужні вибухи чути практично по всьому місту.

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"Дані дії є плановими. Прохання до городян зберігати спокій. Протягом наступних двох годин роботи будуть продовжуватися. Очікується ще близько 5 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація навколо міста на даний момент спокійна. Вночі та вранці, станом на 11.20 обстрілів позицій сил АТО не зафіксовано.

Допис by Оборона Маріуполя.

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