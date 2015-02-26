У Маріуполі чути потужні вибухи: на околиці міста відбувається утилізація снарядів
13:07, 26 лютого 2015Суспільство
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Роботи з утилізації триватимуть протягом двох годин.
REUTERS
Зараз на східній околиці Маріуполя відбувається утилізація снарядів, шляхом підриву їх на місцевості.
Про це повідомляє "Оборона Маріуполя" на своїй сторінці у Facebook.
Потужні вибухи чути практично по всьому місту.
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"Дані дії є плановими. Прохання до городян зберігати спокій. Протягом наступних двох годин роботи будуть продовжуватися. Очікується ще близько 5 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Ситуація навколо міста на даний момент спокійна. Вночі та вранці, станом на 11.20 обстрілів позицій сил АТО не зафіксовано.
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