ЄС поклав на Росію відповідальність за здоров’я Савченко

Європейський Союз поклав на Росію відповідальність за здоров’я української льотчиці та народного депутата Надії Савченко і закликав її звільнити.

Про це йдеться у заяві речника Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, поширеній сьогодні у Брюсселі.

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Рішення Московського міського суду про визнання законним продовження арешту Савченко до 13 травня несе тяжкі наслідки, тому що вона оголосила голодовку на знак протесту проти її незаконного викрадення з України та вивезення в Росію, «Росія несе відповідальність за її дуже крихке здоров'я», - сказано в заяві.

ЄС закликав російську владу «терміново звільнити Савченко з гуманітарних міркувань». «Це відповідатиме нещодавно узгодженому пакету заходів з реалізації Мінських домовленостей та прихильності звільнити всіх заручників і затриманих, які пов’язані з конфліктом в Україні», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

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26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.