У Росії назвали "тиском на суд" вимогу ООН звільнити Савченко

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси МЗС РФ.

«ООНівський чиновник дозволив собі звернутися до «російської влади» із закликом «негайно звільнити» українську льотчицю Савченко «з гуманітарних міркувань». Нагадуємо у зв'язку з цим, що Савченко пред'явлене обвинувачення в тяжкому злочині - співучасті у вбивстві російських журналістів. Європейський суд з прав людини відмовився застосовувати щодо цієї справи правило 39 Регламенту суду, що підтверджує законність і обгрунтованість утримання цієї української громадянки під вартою», - заявили в МЗС Росії.

У російському МЗС розцінили цю заяву представника ООН як «безцеремонну і відкриту спробу тиску на правосуддя».

Читайте такожНімецьким лікарям дозволили відвідати льотчицю Савченко«Вважаємо абсолютно неприйнятною ситуацію, коли виконавча ООНівська структура публічно закликає державу - члена ООН порушити принцип верховенства права і намагається вплинути на судовий розгляд», - відзначили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщини». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня 2014 року Савченко оголосила голодовку.

10 лютого Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня 2015 року.