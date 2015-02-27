Громадянство Угорщини отримали близько 94 тис. жителів Закарпаття

Про це заявив державний секретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі, повідомляє Мукачево.net.

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За його оцінками, за даною процедурою Угорщина отримала 670 тис. нових громадян. А всього таких заяв подали понад 710 тис. іноземців.

"66% нових громадян Угорщини - з Трансільванії, 17% - з Воєводіни, 14% - із Закарпаття", - повідомив Арпад Янош Потапи.

Підтримкою закордонних угорців займається фонд Габора Бетлена, який діє і на Закарпатті. На його діяльність у 2015 році в бюджеті Угорщини передбачили 17,5 млрд форинтів.