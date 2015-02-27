Одеситів попереджають про пересування військової техніки по місту

13:01, 27 лютого 2015
Суспільство
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В Одесі міська влада попереджає населення про пересування військової техніки по місту у зв'язку з проведенням навчань.

С 3 по 5 марта возможно движение военной техники и личного состава в трех районах Одессы / Думская

Про це повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради.

Відзначається, що в рамках проведення комплексних навчань з 3 по 5 березня можливе пересування військової техніки і особового складу в Київському, Малиновському та Суворовському районах Одеси.

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«Навчання відбуваються в повітряному командуванні «Південь». Комплексні навчання (тренування) з військовими частинами з виконанням практичних заходів», - уточнили в департаменті.

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