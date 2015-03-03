Понад 40% українців вважають, що починати повертати анексований Крим потрібно вже сьогодні - опитування

Понад 40% українців вважають, що починати повертати анексований Крим потрібно вже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, оприлюднені директором фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Іриною Бекешкіною сьогодні на прес-конференції.

«Більшість жителів України (69%) вважає, що питання про повернення Криму до складу України ставити необхідно, при чому більшість з них (42,5%) вказують на необхідність робити це вже сьогодні, оскільки Крим – анексована територія, на якій проживають українці та татари, що потребують захисту. Ще 27% вважають, що загалом порушувати це питання треба, але не зараз», - зазначила вона.

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За словами Бекешкіної, єдиним регіоном України, де більше половини населення не вважає доцільним повертати Крим до складу України, виявився Донбас: 39% жителів регіону пояснюють це тим, що жителі Криму скористалися своїм правом на самовизначення і ще 16,5% вважають, що Крим завжди був російською територією, яка до складу України у 1954 році була передана незаконно.

Водночас 37% жителів Донбасу підтримують ідею порушувати питання про повернення Криму, із них 15,5% вважають, що це - нагальне завдання і його треба вирішувати без жодних відтермінувань, а ще 21,5% думають, що з активним вирішенням цієї проблеми можна зачекати.

Дослідження проведено фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian sociology Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року .

Всього опитано 4413 респондентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі - 410). Опитування в Луганській області та анексованому Криму не проводилось. В опитуванні застосовувалась квотна вибірка. Максимальна похибка вибірки по кожному регіону не перевищує 5%.