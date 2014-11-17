Путін порівняв анексований Крим з Косово

Такі заяви російський лідер зробив в інтерв'ю німецькому каналу ARD, передає Lenta.ru.

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«Коли ми чуємо претензії з приводу того, що Росія порушила міжнародне право, то нічого, крім подиву, у мене це не викликає», - сказав Володимир Путін. Він нагадав про прецедент з визнанням незалежності Косова, коли визначальним при прийнятті заходом цього рішення стало самовизначення жителів краю. «Дозволу центральної влади, уряду країни на проведення відповідних процедур щодо самовизначення не потрібно. Ось що найголовніше», - сказав російський президент.

Аналогічні процедури, зазначив Путін, були проведені і в Криму. «Я глибоко переконаний, що жодних порушень міжнародного права Росія не допустила» - заявив він, нагадавши, що якщо Косово оголосило про незалежність рішенням парламенту, то в Криму за це проголосували жителі півострова.

При цьому глава держави підкреслив, що Москва ніколи не приховувала ролі російської армії у процесі приєднання Криму. «Наші збройні сили, прямо скажемо, блокували збройні сили України, розквартировані в Криму, але не для того, щоб когось змусити йти голосувати, це неможливо зробити, а для того, щоб не допустити кровопролиття, щоб дати можливість людям висловити своє власне ставлення до того, як вони хочуть визначити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей», - пояснив він.

Володимир Путін поклав на Захід відповідальність за дії, що нагадують часи Холодної війни. «Після 2001 року було дві хвилі розширення НАТО. Це істотно змінює геополітичний простір. Крім цього кількість баз зростає. Хіба російські бази розкидані по всьому світу? Ні, це ж бази НАТО, американські бази розкидані по всьому світу, в тому числі і поблизу від наших кордонів, і їх кількість збільшується», - сказав російський президент.

Аналогічна ситуація, за словами Володимира Путіна, склалася і в економіці. «Ми говоримо про необхідність створення єдиного простору, а насправді проводимо нові розділові лінії», - зазначив він, маючи на увазі укладення Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною.

Разом з тим Путін висловив упевненість, що у Росії і Європи є хороший потенціал для розвитку відносин. Він навів приклад міцних економічних зв'язків між РФ і Німеччиною. «Буде дуже шкода, якщо ми це розгубимо»», - зазначив президент.