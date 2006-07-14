Україна розставляє крапки над ”і” перед самітом „Великої вісімки”

Кабінет Міністрів України заявляє, що українська сторона дотримується принципів побудови на ринкових засадах в енергетичній сфері справедливих, прозорих та взаємовигідних відносин між усіма сторонами процесу – виробниками, транзитерами і споживачами енергоресурсів.

Про це йдеться у заяві Кабінету Міністрів України щодо енергетичної безпеки, переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначається, що 15-17 липня у Санкт-Петербурзі відбудеться саміт „Великої вісімки”, одним з головних питань порядку денного якого визначено енергетичну безпеку в контексті трансформації глобальних ринків енергоресурсів та енергетичного забезпечення Європи. Україна як одна з найбільших у світі країн, що здійснюють транзит енергоносіїв, є інтегрованою складовою європейського енергетичного простору.

Кабінет Міністрів заявляє, що про дотримання принципів побудови на ринкових засадах в енергетичній сфері справедливих, прозорих і взаємовигідних відносин між усіма сторонами процесу свідчать участь України у Договорі до Енергетичної Хартії, процес приєднання до Договору про Енергетичне Співтовариство, укладення у грудні 2005 р. Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, зусилля, спрямовані на налагодження конструктивного діалогу з Європейською Комісією, Російською Федерацією, а також Туркменистаном та іншими прикаспійськими країнами - експортерами нафти і газу.

Україна вважає, що запорукою стабільного функціонування європейського енергетичного ринку є безумовне виконання постачальниками, транзитерами та споживачами енергоресурсів своїх договірних зобов’язань. Українська сторона рішуче відкидає використання енергетичних важелів як засобу політичного тиску, а також наголошує на надійності України як держави, що здійснює транзит енергоносіїв.

Україна закликає усі держави, які є виробниками і споживачами енергоресурсів, до проведення конструктивних переговорів та до формування узгодженої спільної енергетичної політики, яка базуватиметься на впровадженні технологій енергозбереження та диверсифікації джерел енергозабезпечення на основі, зокрема, науково-технічного співробітництва між Україною, Російською Федерацією та державами – членами Європейського Союзу.

Українська сторона розраховує на підтримку своєї позиції з боку держав „великої вісімки”, а також на політичну і експертну допомогу у створенні загальноєвропейського енергетичного простору.

Україна впевнена, що її залучення до процесів формування європейського ринку газу і транзитних потужностей сприятиме стратегічній співпраці з Європейським Союзом, що базується на економічно обґрунтованих та прозорих взаєминах у газовій сфері, включаючи формування цінової політики щодо оплати послуг з транзиту природного газу.