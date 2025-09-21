Удари по російських НПЗ стануть 'сильною картою' України на переговорах, - Forbes

Українські безпілотники нового покоління пробивають російську ППО.

Україна зміцнює свої позиції на тлі війни, завдаючи серію стратегічних ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не лише знижують доходи Москви, але й створюють Україні додаткові можливості для тиску на Кремль під час можливих мирних переговорів, пише Forbes.

Удари по нафтопереробних заводах

Влітку українські дрони далекого радіуса дії атакували понад десять НПЗ у різних регіонах Росії. За даними, у серпні було виведено з ладу близько 17% нафтопереробних потужностей РФ — приблизно 1,1 млн барелів на день.

Під ударами опинилися Рязанський та Новокуйбишевський заводи, де зупинилися ключові дистиляційні установки, а Волгоградський завод на півдні країни повністю припинив роботу. Багато об’єктів стали мішенями кілька разів.

Україна застосовує ударні безпілотники власного виробництва "Лютий", модернізовані до дальності понад 2000 км та оснащені системами штучного інтелекту. Це дозволяє діяти незалежно від іноземних партнерів та долати російські засоби РЕБ.

Економічний ефект

Атаки спричинили дефіцит палива та рекордне зростання цін на бензин у Росії. Москва була змушена обмежити експорт, що вдарило по нафтових доходах і змусило іноземних клієнтів шукати альтернативних постачальників.

Водночас Кремль витрачає значні кошти на ремонт пошкоджених об’єктів і посилення їх захисту. Це відволікає ресурси від військових потреб.

Попри масштабні витрати на літній наступ, російські війська досягли мінімальних результатів, зазнавши значних втрат у техніці та особовому складі. Українські FPV-дрони знищують бронетехніку, а укріплені українські позиції та річкові рубежі обмежують просування.

Російські ракетні та безпілотні кампанії теж не дали перелому: модернізовані "Шахеди" здорожчали, але й далі масово збиваються українською ППО.

Перспективи переговорів

Аналітики вважають, що фінансово виснажлива ситуація для Росії посилює позиції України:

доходи Кремля падають;

витрати на війну зростають;

стратегічні цілі досягаються мінімально.

"Ця ситуація, ймовірно, змусить російських лідерів повернутися за стіл переговорів через зростання внутрішнього невдоволення в поєднанні з міжнародним тиском. Якщо Україні вдасться зберегти цю ініціативу, що підриває військову міць та економічну стійкість Росії, вона вступить у ці переговори з сильною "картою", - пише видання.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня дрони СБУ вдарили по одному з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів у Башкортостані.

Крім того, було уражено Волгоградський нафтопереробний завод, він зупинив роботу.

Згодом стало відомо, що у ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два важливих нафтопереробних заводи у Росії – Саратовський та Новокуйбишевський.

