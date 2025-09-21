Російські пілоти підтвердили отримання повідомлення від італійських пілотів винищувачів F-35, але проігнорували його і фактично не слідували сигналам.

Російські пілоти винищувачів під час порушення повітряного простору Естонії проігнорували сигнали італійських винищувачів, які патрулювали небо країни. Про це заявив агентству Associated Press полковник Антс Ківісельг.

Російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії між 9:58 і 10:10 за місцевим часом у п'ятницю в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці Балтійського моря, повідомили естонські військові, наголосивши, що порушення було підтверджене радіолокаційними і візуальними даними.

Ківісельг зазначив, що ще "необхідно підтвердити", чи було порушення кордону навмисним, чи ні. У будь-якому разі, за його словами, російські літаки "повинні були знати, що перебувають в (естонському) повітряному просторі".

При цьому, хоча вони і підтвердили отримання повідомлення від італійських пілотів винищувачів F-35, вони, очевидно, проігнорували його і "фактично не слідували сигналам", що частково пояснює їхнє настільки тривале знаходження в повітряному просторі Естонії, додав він.

"Чому вони цього не зробили, це питання до російських пілотів", - сказав Ківісельг.

Російські літаки вилетіли з аеродрому недалеко від Петрозаводська на північному заході Росії і прямували в Калінінград, російський анклав на Балтійському морі, затиснутий між Литвою і Польщею. За ними стежили два фінські винищувачі, після чого їх супроводжували два італійські літаки, які вилетіли з естонської авіабази Емарі та прослідували за ними в повітряний простір Естонії, повідомив Ківісельг.

Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, заявив агентству Associated Press, що інцидент є "дуже серйозним порушенням повітряного простору НАТО". Востаннє повітряний простір Естонії порушували так довго 2003 року, додав він, "якраз перед вступом Естонії до НАТО".

Вторгнення російських винищувачів в Естонію - новини

19 вересня три російські МІГи вторглися в повітряний простір Естонії. Глава європейської дипломатії Кая Каллас, яка до липня минулого року очолювала уряд Естонії, назвала цю подію "надзвичайно небезпечною провокацією".

Після порушення повітряного простору Естонія викликала російського дипломата й офіційно почала консультації із союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.

Водночас Міноборони РФ цинічно заперечувало порушення кордонів літаками.

