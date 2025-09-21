Російські пілоти винищувачів під час порушення повітряного простору Естонії проігнорували сигнали італійських винищувачів, які патрулювали небо країни. Про це заявив агентству Associated Press полковник Антс Ківісельг.
Російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії між 9:58 і 10:10 за місцевим часом у п'ятницю в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці Балтійського моря, повідомили естонські військові, наголосивши, що порушення було підтверджене радіолокаційними і візуальними даними.
Ківісельг зазначив, що ще "необхідно підтвердити", чи було порушення кордону навмисним, чи ні. У будь-якому разі, за його словами, російські літаки "повинні були знати, що перебувають в (естонському) повітряному просторі".
При цьому, хоча вони і підтвердили отримання повідомлення від італійських пілотів винищувачів F-35, вони, очевидно, проігнорували його і "фактично не слідували сигналам", що частково пояснює їхнє настільки тривале знаходження в повітряному просторі Естонії, додав він.
"Чому вони цього не зробили, це питання до російських пілотів", - сказав Ківісельг.
Російські літаки вилетіли з аеродрому недалеко від Петрозаводська на північному заході Росії і прямували в Калінінград, російський анклав на Балтійському морі, затиснутий між Литвою і Польщею. За ними стежили два фінські винищувачі, після чого їх супроводжували два італійські літаки, які вилетіли з естонської авіабази Емарі та прослідували за ними в повітряний простір Естонії, повідомив Ківісельг.
Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, заявив агентству Associated Press, що інцидент є "дуже серйозним порушенням повітряного простору НАТО". Востаннє повітряний простір Естонії порушували так довго 2003 року, додав він, "якраз перед вступом Естонії до НАТО".
Вторгнення російських винищувачів в Естонію - новини
19 вересня три російські МІГи вторглися в повітряний простір Естонії. Глава європейської дипломатії Кая Каллас, яка до липня минулого року очолювала уряд Естонії, назвала цю подію "надзвичайно небезпечною провокацією".
Після порушення повітряного простору Естонія викликала російського дипломата й офіційно почала консультації із союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.
Водночас Міноборони РФ цинічно заперечувало порушення кордонів літаками.