Нічний вибух у центрі Одеси розслідують як теракт

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, повідомлення про вибух в будинку № 40 по вулиці Коблевській надійшло на спецлінію «102» сьогодні в 00.30.

На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група Приморського райвідділу та керівництво міліції.

«У результаті спрацьовування вибухового пристрою пошкоджено два офіси в цокольному приміщенні і припарковані поруч автомобілі, в ряді квартир вибило скло на вікнах. Постраждалих в результаті вибуху немає. Зараз на місці події працюють співробітники міліції, які встановлюють всі обставини події», - повідомили у відділі.

Першочерговим оглядом місця події було встановлено, що вибух стався всередині цокольного приміщення 3-поверхового житлового будинку. Дані апартаменти здавалися в оренду комерційним структурам під офіси.

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Слідчими попередньо визначено правову кваліфікацію події як терористичний акт (ст. 258 КК України).

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 5 березня близько 00.30 стався вибух на першому поверсі будинку на вулиці виконкому коблівської, 40, де знаходиться офіс «Правого сектора».