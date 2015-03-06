Число жертв вибуху на шахті ім. Засядька зросло до 34
Кількість жертв аварії на шахті імені Засядька в Донецьку зросла до 34 осіб.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на голову Донецького опікового центру Еміля Фісталя.
Він уточнив, що один з постраждалих гірників помер у п'ятницю в лікарні.
Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку 4 березня стався вибух газометанной суміші.
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Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом вибуху за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Терористична організація «ДНР» відмовилася від допомоги українських рятувальників, які були готові виїхати на шахту, повідомив раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.