Число жертв вибуху на шахті ім. Засядька зросло до 34

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на голову Донецького опікового центру Еміля Фісталя.

Він уточнив, що один з постраждалих гірників помер у п'ятницю в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку 4 березня стався вибух газометанной суміші.

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Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом вибуху за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Терористична організація «ДНР» відмовилася від допомоги українських рятувальників, які були готові виїхати на шахту, повідомив раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.