Суддя Царевич стверджує, що за нею стежать невідомі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час сьогоднішнього засідання у Вінницькому міському суді, де розглядається справа щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

“Невідомі люди чоловічої статі постійно супроводжують мене до дому, до Києва та відповідно до Вінниці. Машини можу назвати, людей описати”, - повідомила Царевич.

Вона також зазначила, що сторона захисту не володіє інформацією про надання жодним судом дозволу на проведення негласних слідчих дій відносно неї.

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Також немає жодного документу та дозволу щодо спостереження за Царевич.

“В мене є всі підстави вважати, що вказані особи становлять загрозу безпеці мого життя та здоров'я, а також моїм рідним. Проведення будь-яких негласних слідчих дій без дозволу апеляційного суду є порушенням закону”, - сказала Царевич.

Вона звернулась до судді Олександра Олійнику, який розглядав дану справу, і попросила його внести вказані відомості до журналу судового засідання.

Вона також заявила, що ці дані надані прокуратурі для внесення до ЄРДР для кваліфікації цих дій.

Крім того, під час більше ніж 2-годинного засіданні захист Царевич намагався виявити помилки в обвинуваченні й висловив клопотання аби допитати слідчого Іванцова, який сьогодні долучився до розгляду цієї справи.

Частково суддя Олійник дане клопотання задовольнив.

Вже після перерви судове засідання має продовжитись, а слідчий Іванцов буде допитаний у якості свідка.

Більше того, Царевич заявила, що Іванцов буде не єдиним, стосовно кого подано клопотання для допиту у якості свідка при розгляді даної справи.

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Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалено рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також відзначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.