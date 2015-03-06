Суддя Царевич хоче, щоб її справу розглядала ГПУ, а не прокуратура Вінниччини

Суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич, присутня на засіданні Вінницького міського суду щодо обрання їй запобіжного заходу, висловила переконання, що її справу має розглядати Генеральна прокуратура України, а не прокуратура Винницької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Царевич заявила на засіданні суду.

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За її словами, відповідне клопотання було подано до вищої судової інстанції.

В той же час обвинувачення з прокуратури Вінницької області зазначає, що вони отримали від Генпрокуратури доручення ще 19 лютого щодо розгляду та проведення слідчих дій з даної справи.

Суддя Вінницького міського суду Олександр Олійник оголосив перерву у засіданні через відхилення клопотання захисту підсудної, що нібито не може бути переданий розгляд цієї справи до суду нижчої інстанції, тобто вінницького міського суду.

Дане клопотання було відхилено суддею. Царевич висловила судді недовіру й готується відвід даного судді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінницькому міському суді почалося засідання у справі судді Печерського райсуду Києва Царевич. Її інтереси захищають три адвокати.

Суд веде суддя Вінницького міськсуду Олександр Олійник, який сказав, що на суді буде розглянуто клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич.

4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

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Ухвалено рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також відзначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.