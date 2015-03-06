Штайнмайєр і Лавров виступають за збільшення чисельності місії ОБСЄ в Україні

Як повідомляє прес-служба МЗС РФ, про це йшлося під час телефонної розмови міністрів, що відбулася сьогодні.

Відзначається, що Лавров і Штайнмайєр продовжили обговорення поточної ситуації в Україні.

Читайте такожШтайнмаєр обіцяє розглянути пропозицію про направлення миротворців на Донбас

«Відзначено прогрес у питаннях дотримання режиму припинення вогню і відведення важких озброєнь українських силовиків і ополченців Донецька і Луганська», - говориться в повідомленні.

«Наголошується на необхідності продовження та інтенсифікації зусиль спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ із забезпечення дієвого контролю за цими процесами, включаючи щоденні доповіді з оцінкою дій сторін щодо дотримання своїх зобов'язань відповідно до мінських домовленостей від 12 лютого ц.р.

Міністри висловилися за оперативне ухвалення рішення Постійної ради ОБСЄ про продовження мандата СММ при збільшенні її чисельності до 1000 спостерігачів і доданні їй додаткових технічних і фінансових ресурсів», підкреслили в прес-службі МЗС РФ.

Лавров і Штайнмайєр дійшли також згоди щодо того, щоб добиватися невідкладного початку роботи в рамках Контактної групи із виконання всіх інших положень підписаного в Мінську 12 лютого «Комплексу заходів», «приділяючи особливу увагу узгодженню сторонами питань, що стосуються відновлення соціально-економічних зв'язків, проведення амністії, підготовки муніципальних виборів і здійснення конституційної реформи» в Україні.