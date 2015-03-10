У Вінниці триває суд над суддею Царевич (наживо)

У Вінниці сьогодні, 10 березня, обирають запобіжний захід для судді столичного Печерського райсуду Києва Оксани Царевич.

Судове засідання можна дивитися в онлайн-трансляції на ТСН.

Читайте такожСуддів Кицюк і Царевич також усунуто від посад

Як відомо, Царевич інкримінують ухвалення неправомірних рішень. Вона, як і її колега Віктор Кицюк, запобіжний захід якому визначатимуть завтра, відомі, зокрема, своїми рішеннями проти автомайданівців. Чи брати скандальних служителів Феміди під варту, як того вимагає прокуратура, вінницькі судді мали вирішити ще минулого тижня. Та захист підозрюваних заявляв клопотання то про недовіру судді, то про відвід представників обвинувачення.

Таким чином, долю Царевич та Кицюка Вінницький суд визначити не встиг. НатомістьГолосіївський райсуд Києва відмовився заарештовувати Сергія Вовка - також суддю Печерського райсуду, підозрюваного у несправедливих рішеннях. Прокуратура Києва ухвалу оскаржуватиме.