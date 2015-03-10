Бузина підтвердив, що йде з посади шеф-редактора "Сегодня"
21:06, 10 березня 2015Суспільство
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У вівторок, 10 березня, Олесь Бузина звільнився з посади шеф-редактора газети "Сегодня".
Бузина підтвердив, що написав заяву / Фото УНІАН
Як повідомив Бузина у коментарі ТСН.ua, сьогодні він написав заяву про звільнення. Серед причин, які спонукали його до цього рішення, Бузина назвав неможливість здійснювати реформи в редакції та чимало замовних матеріалів, які спускали "згори".
"Я не був згоден з певними засадами редакційної політики, з тим, що в редакції без моєї згоди згори спускалися замовні матеріали. І я не бачив якихось перспектив для того, щоб змінити ситуацію на краще", - сказав Бузина.
Читайте такожЗавдяки Бузині в Україні можуть прийняти закон про ксенофобіюВодночас ЗМІ з посиланням на свої джерела в холдингу "Сьогодні Мультимедіа" повідомили, що Бузина ніяк не міг ужитися в колективі та дуже злився з цього приводу.
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