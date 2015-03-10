ЗМІ: Одіозний ксенофоб Бузина звільнився з посади головреда газети "Сегодня"

Цю інформацію Українській правді підтвердили джерела в холдингу "Сегодня Мультимедиа".

За словами співрозмовників УП, Бузина "не знайшов спільної мови з колективом".

Бузина був призначений шеф-редактором газети "Сегодня" в січні 2015 року. З того часу з газети звільнилися кілька журналістів.

Читайте такожЗавдяки Бузині в Україні можуть прийняти закон про ксенофобіюОдіозний журналіст відомий своїми провокаційно українофобськими заявами в ЗМІ та публічними скандалами.

Бузина є також автором скандальних книг "Воскресіння Малоросії", "Вурдалак Тарас Шевченко", "Поверніть жінкам гареми" та інших.

Бузина був кандидатом в народні депутати України по мажоритарному київському міському виборчому округу № 223 від партії "Русский блок".