Спецпризначенці відпрацювали десантування з Ан-26
12:28, 11 березня 2015Суспільство
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Спецпризначенці Збройних сил відпрацювали десантування з військово-транспортного літака Ан-26.
Спецназівці відпрацювали десантування з військово-транспортного Ан-26 / УНІАН
На аеродромі неподалік Вінниці військовослужбовці однієї із військових частин спеціального призначення Збройних сил відпрацювали завдання з десантування в умовний тил противника для виконання розвідувально-диверсійних завдань.
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