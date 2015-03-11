Спецпризначенці відпрацювали десантування з Ан-26

12:28, 11 березня 2015
Суспільство
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Спецпризначенці Збройних сил відпрацювали десантування з військово-транспортного літака Ан-26.

Спецназовцы отработали десантирование с военно-транспортного Ан-26 / УНИАН

На аеродромі неподалік Вінниці військовослужбовці однієї із військових частин спеціального призначення Збройних сил відпрацювали завдання з десантування в умовний тил противника для виконання розвідувально-диверсійних завдань.

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