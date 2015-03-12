Перший етап створення патрульної служби вийшов на завершальну стадію

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час публічного звіту "100 днів діяльності уряду: шлях до стабілізації". "На сьогоднішній день в Києві ми отримали 33 тис. анкет конкурсантів. Українці вірять в цю службу", - зазначив він.

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За його словами, з 33 тис. осіб, які подали заявки, 73% мають вищу освіту.

Він також повідомив, що проведено п'ять етапів відбору і тестування, і з 16 березня курсанти приступлять до інтенсивного курсу навчання за спеціальною програмою на базі Національної академії внутрішніх справ.

Заняття проводитимуть викладачі академії, інструктори зі спеціальних дисциплін, запрошені з Національної гвардії, спецпідрозділів, а також іноземні тренери і фахівці, які мають відповідний досвід.

"У квітні починаємо прийом заяв на нову патрульну службу в Одесі, влітку - в Дніпропетровську, Львові та Харкові. У серпні - перша дата запуску патруля в Одесі", - відзначив Арсен Аваков.

Як повідомлялося, МВС створює нову патрульну службу замість ДАІ.