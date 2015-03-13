МОЗ передасть процедуру закупівлі до міжнародного органу

Ми віддаємо процедуру закупівлі лікарських засобів того міжнародному органу, якому довіряємо. Тому всі, хто зацікавлений у поставках, зможуть звернутися туди, точно так само як сьогодні звертаються до Моз. Втім, частина закупівель поки все ж залишиться в Міністерстві охорони здоров'я. Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександра Павленко, повідомляють Коментарі.

За її словами, єдиний законопроект про проведення держзакупівель лікарських засобів через міжнародні організації буде поданий на розгляд парламенту найближчим часом.

«Ми давали свою експертну думку в декількох напрямках, зокрема, як повинна проходити реєстрація препаратів, які закуповуються через міжнародні організації, наскільки сильно вона повинна бути спрощена», - розповіла О. Павленко.

Вона також повідомила, що в ході роботи над законопроектом було прийнято рішення розширити список міжнародних закупівельних організацій. Так, крім ВООЗ та ЮНІСЕФ, були визначені ще три організації, які працюють в системі ООН та використовують механізмами, що гарантують високу прозорість закупівель.

«Передбачено, що МОЗ буде визначати, яку організацію вибрати для закупівлі, виходячи з потреби в конкретних програмах та лікарських засобах, - розповіла перший заступник міністра охорони здоров'я. - Крім того, обговорювалися питання й щодо терміну дії реєстраційного посвідчення та можливість внесення до нього примітки, що дана конкретна поставка здійснюється в рамках міжнародної закупівлі, що це конкретна партія конкретного виробника. Щоб на кордоні було відразу зрозуміло, що це за партія, і ніхто не міг під виглядом міжнародної закупівлі ввезти щось інше», - підкреслила вона.

Разом з тим О. Павленко зазначила, що спочатку закупівлі через міжнародні організації передбачалися для вакцин, лікарських засобів для лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції та гепатитів, але потім було прийнято рішення розширити цей перелік для інших держпрограм.

«Наше завдання – передати закупівлі по максимуму міжнародним організаціям. Але, наприклад, через ЮНІСЕФ можна буде закуповувати тільки вакцини та лікарські засоби для дітей. Саме тому обговорювалося питання розширення переліку міжнародних організацій в системі ООН, завдяки яким можливо розширити і список препаратів, які ми зможемо віддати на закупівлі до міжнародних організацій», - пояснила перший заступник міністра охорони здоров'я.