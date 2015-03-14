Бойовики намагаються створювати паніку на контрольованих Україною територіях Донбасу

Бойовики намагаються створювати паніку серед населення на контрольованих Україною територіях Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"З метою нагнітання панічних настроїв серед мирних громадян, противник намагається дестабілізувати обстановку на території, яка контролюється українською владою. Ці акції здійснюються шляхом проникнення бойовиків на звільнені території Донбасу для здійснення провокацій та залякування початком наступу на сили АТО", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що також фіксується концентрація військової техніки ЗС РФ поблизу українсько-російського кордону.