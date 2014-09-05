Російські ЗМІ намагаються сіяти паніку: їм здається, що у Маріуполі бойовики

17:48, 05 вересня 2014
Політика
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У Донецькій ОДА закликали не читати російські ЗМІ, які намагаються сіяти паніку.

Иллюстративное изображение: журналист из РФ Дмитрий Киселев

Інформація, яку поширюють російські ЗМІ про те, що бойовики увійшли до Маріуполя, не відповідає дійсності.

Про це "Українській правді" повідомили у Донецькій облдержадміністрації.

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"Немає ніяких бойовиків у Маріуполі. Все спокійно. Не читайте російські ЗМІ. Це спроба нагнати паніку", - сказали в адміністрації.

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