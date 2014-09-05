Російські ЗМІ намагаються сіяти паніку: їм здається, що у Маріуполі бойовики
17:48, 05 вересня 2014Політика
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У Донецькій ОДА закликали не читати російські ЗМІ, які намагаються сіяти паніку.
Ілюстративне зображення: журналіст з РФ Дмитро Кисельов
Інформація, яку поширюють російські ЗМІ про те, що бойовики увійшли до Маріуполя, не відповідає дійсності.
Про це "Українській правді" повідомили у Донецькій облдержадміністрації.
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"Немає ніяких бойовиків у Маріуполі. Все спокійно. Не читайте російські ЗМІ. Це спроба нагнати паніку", - сказали в адміністрації.
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