Російські ЗМІ намагаються сіяти паніку: їм здається, що у Маріуполі бойовики

Інформація, яку поширюють російські ЗМІ про те, що бойовики увійшли до Маріуполя, не відповідає дійсності.

Про це "Українській правді" повідомили у Донецькій облдержадміністрації.

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"Немає ніяких бойовиків у Маріуполі. Все спокійно. Не читайте російські ЗМІ. Це спроба нагнати паніку", - сказали в адміністрації.