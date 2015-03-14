ГПУ люструвала посадовців чотирьох обласних прокуратур

Серед звільнених заступник прокурора Кіровоградської області, прокурора м. Запоріжжя Запорізької області, перший заступник прокурора Миколаївської області і заступник прокурора Запорізької області, повідомляється на сайті ГПУ.

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Наразі розпочаті перевірки тривають.

"Відповідно до Закону України "Про очищення влади" з органів прокуратури вже звільнено 161 працівника", - сказано також у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у МВС розповіли про звільнення в головному управлінні та анонсували люстрацію в регіонах.