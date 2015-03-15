На Харківщині побили депутата Верховної Ради

У Чугуєві Харківської області двоє молодиків побили депутата Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні, 15 березня, близько 2:00.

За даними міліції, на місці події правоохоронці встановили, що двоє місцевих жителів 24 та 25 років «із хуліганських спонукань спровокували конфлікт із 35-річним депутатом Верховної Ради та нанесли йому тілесні ушкодження». Потерпілому призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеню тяжкості нанесених травм. Стан його здоров’я задовільний, життю чоловіка нічого не загрожує.

На теперішній час слідством з’ясовано, що один із затриманих є помічником народного депутата іншої політичної сили.

Читайте такожПостраждалі внаслідок підриву автомобіля комбат "Слобожанщини" та його дружина залишаються в лікарніВказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Речові докази зібрано. Зараз працівники міліції встановлюють додаткових свідків та очевидців бійки. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Ім’я постраждалого депутата у міліції не називають.

Із власних джерел кореспондентові УНІАН стало відомо, що тілесні ушкодження отримав нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Богдан Матківський. У нього розсічена брова.