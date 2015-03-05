Харківська облрада відмовилась розглядати питання про визнання Росії країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, голосування з цього питання було провалено двічі.

Вперше пропозицію про внесення до порядку денного питання про визнання Росії країною-агресором виніс депутат облради Олександр Бандурка.

За підтримання цього рішення проголосував 61 депутат.

”За” - 61, рішення не прийнято”, - сказав голова Харківської облради Сергій Чернов.

Після цього в сесійній залі розпочалася дискусія щодо внесення питання визнання Росії країною-агресором до порядку денного, яка тривала близько 35 хвилин.

Повторно винести на розгляд це питання запропонував депутат облради Іван Варченко.

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Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін наголосив, що з цього питання не голосувало 37 депутатів. Він підкреслив, що ці депутати відповідно не мають ніякої позиції щодо рішення ВР.

“Ми не можемо не підтримувати рішення ВР. Це антидержавна діяльність. Зробіть свій вибір”, - закликав губернатор Харківщини.

Він підкреслив, що в першу чергу визнання Харківською облрадою Росії країною-агресором має моральне значення.

За словами Райніна, це рішення не має юридичних наслідків.

У свою чергу колишній голова Харківської ОДА, депутат ВРУ Михайло Добкін зауважив, що тиск і залякування депутатів є неприйнятним.

Під час другого голосування за включення до порядку денного питання про визнання Росії країною-агресором за проголосувало 63 депутати, проти — 3, не голосували 23.

“Рішення не прийнято”, - підсумував Чернов.

Голосування проходило в поіменному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення. Більшість місцевих рад України прийняли рішення про підтримку заяви ВРУ.

25 лютого Харківська міська рада відмовилася включити до порядку денного сесії питання про визнання Російської Федерації державою-агресором.