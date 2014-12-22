Савченко обіцяє продовжити голодувати, якщо суд не змінить рішення

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Савченко заявила в Мосміськсуді, де розглядається її скарга на продовження арешту.

"Я хочу сказати, що для того, щоб мене почали лікувати в СІЗО-6, мені довелося оголосити голодовку, на даний момент є докази моєї невинності, вони є у слідства, але слідство продовжує брехати ", - сказала Савченко.

Читайте такожСавченко заявила у суді, що є військовополоненою"Якщо така позиція триватиме й далі, і слідство зволікатиме і не виконуватиме свою роботу, якщо сьогодні вирок суду не зміниться, я оголошую голодовку безстрокову, поки не буде повернення до України або до останнього мого дня життя в Росії", - підкреслила Савченко.

Вона підкреслила, що її голодовка - це не метод суїциду, а метод боротьби. Савченко зазначила, що суд перетворили на фарс і метод політичної боротьби.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії. Як стверджує російське слідство, під час військових дій у районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар». Нібито дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВДТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами був здійснено мінометний постріл, у результаті якого загинули співробітники ВДТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка перебуває в московському СІЗО, оголосила голодовку.