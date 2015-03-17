Жителі Костянтинівки вимагають від МВС заборонити продаж спиртного військовим

Про це повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін в Facebook.

"Міліція Костянтинівки несе службу в посиленому варіанті. Всі факти масових заворушень задокументовані. Особи організаторів встановлені. Ситуація в місті стабілізувалася", - повідомив Аброськін.

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За його словами, протестуючі вимагали справедливого і негайного покарання військових злочинців, з вини яких загинула дитина, а також про заборону продажу спиртних напоїв військовим.

Як повідомляв УНІАН, у Костянтинівці Донецької області українські військові на БМД вчинили смертельне ДТП, в якій загинула дитина. Пізніше правоохоронцям дозволили стріляти на ураження, якщо хтось в Костянтинівці, використовує ДТП за участю БМД для масових зіткнень.