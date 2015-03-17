На Харківщині підготували до використання понад 1300 бомбосховищ – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні у програмі «Тема дня» на обласному телебаченні сказав радник голови Харківської ОДА з питань взаємодії з правоохоронними органами Сергій Стороженко.

«На Харківщині на сьогоднішній день підготовлено 1346 бомбосховищ, але потрібно розуміти, що є різниця між бомбосховищами та захисними спорудами. Більшість бомбосховищ розташовані на промислових підприємствах, у тому числі й працюючих. А захисні споруди обладнають у місті та області, наприклад, у підвалах будинків. 29 станцій», - зазначив Стороженко.

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За його словами, готовність приміщень, де можна сховати дві третини харків'ян, становить приблизно 78%.

«Побудувати бомбосховище під кожним будинком неможливо, але якщо люди вийдуть на суботник і обладнають підвал свого будинку, у якому можна перечекати обстріл стрілецької зброї або сховатися від осколків - це буде правильно», - наголосив радник.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Херсоні зі 138 бомбосховищ половина не придатна для використання.